Paul Herygers én Guga Baul hebben wel wat te zeggen op (te) makkelijke WK-winst van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel was baas boven baas in Tabor op het WK veldrijden. Maar hij was niet de enige topfavoriet die het uiteindelijk zou gaan halen. En dus hadden de analisten ook wel wat te vertellen over de zaak.

Mathieu van der Poel zit ondertussen al aan zes wereldtitels, maar zijn rush in Tabor zal in de long run misschien wel niet in het collectieve geheugen van de sportliefhebbers terechtkomen. Daarvoor ontbrak het misschien een beetje aan epiek.

Dat is toch alvast wat je hier en daar tussen de regels door kan lezen bij de analisten. "Of ik een voldaan gevoel heb of het gevoel heb dat het wat meer mocht zijn? Daarvoor moest ik niet van het vliegtuig stappen om door te hebben", aldus Paul Herygers bij LAMBERT & ALBERT.

De favorieten scoorden en wonnen op het WK in Tabor

"Dat oordeel kon ik zondag al vellen. Het waren altijd de favorieten die scoorden en wonnen, het was echt niet spannend. Ik ga niet zeggen dat het een WK was om snel te vergeten, maar ...", was de analist vrij kritisch op de zaak.

Dat de meeste crossen al na een ronde in een beslissende plooi lagen, heeft niet geholpen voor de spankracht. De mixed relay was wat dat betreft zelfs nog een welgekomen afwisseling. "Ik wilde aan mijn vrouw bewijzen dat cross leuk is, maar door het WK op te zetten kon ik dat niet bewijzen. Het was echt een prototype van hoe het te simpel kan zijn en niet attractief", pikte ook Guga Baul in.