🎥 Michael Vanthourenhout haalt uit naar ex-ploegmaat Ryan Kamp na relletje tijdens de koers

Europees kampioen Michael Vanthourenhout is in Middelkerke tweede geworden. Al was het wel een bewogen cross voor Vanthourenhout.

Het begon al slecht voor Michael Vanthourenhout in Middelkerke. Plots stond hij stil in een bocht, terwijl hij aan het discussiëren was met zijn ex-ploegmaat Ryan Kamp. De twee verloren zo heel wat tijd en plaatsen.

Vanthourenhout haalt uit naar Kamp

Wat gebeurde er precies? "Ik denk dat Ryan nog met wat revanchegevoelens zat na Maldegem (van afgelopen woensdag, nvdr.). Ik weet ook niet goed wat de bedoeling daarvan is. Het is wel frustrerend dat ik daardoor de wedstrijd verlies, terwijl hij 14de of 15de wordt."

"In Maldegem wilde hij ook ergens onderdoor komen in een bocht en ik sta natuurlijk ook niet zomaar mijn plaats af. Daardoor verloor hij ook wat plaatsen, dat was dan zijn revanche, denk ik dan."

Wat er tijdens de woordenwisseling gezegd werd, zei Vanthourenhout niet. "Ja, dat moet ook. Ik denk dat niemand zomaar zijn plaats wil afstaan. Als Ryan het zo wil spelen, dan is dat zijn ding. Maar ik sta nog op het podium."