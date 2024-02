Eli Iserbyt pakt uit met bijzonder straffe remonte en onderstreept eindzege in de Superprestige

De laatste manche van de Superprestige is een prooi geworden voor Eli Iserbyt. Met een straffe comeback won hij voor de Europese en de Nederlandse kampioen.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel was er niet meer bij in Middelkerke, maar toch leken we naar een herhaling van het WK te kijken. Joris Nieuwenhuis ging er al na zo'n vijf minuten vandoor, de rest moest passen.

Onder meer Vanthourenhout, Iserbyt en Van der Haar kregen zo'n 25 seconden aan hun broek, maar ze gaven niet op. Uiteindelijk ontdeden Vanthourenhout en Iserbyt zich van Van der Haar en gingen op zoek naar Nieuwenhuis.

De Nederlandse kampioen bleek ook te kraken, want Iserbyt en Vanthourenhout kwamen terug tot op 15 seconden. Iserbyt stoomde alleen door en kwam bij het ingaan van de voorlaatste ronde aansluiten bij Nieuwenhuis, die helemaal kraakte.

Eindwinnaar Superprestige

Iserbyt reed alleen weg, ook Vanthourenhout kwam aansluiten bij Nieuwenhuis en ging op en over de Nederlander. De Europese kampioen kwam nog tot op twee seconden van Iserbyt, maar moest zich toch gewonnen geven.

Iserbyt pakte de zege in Middelkerke, zijn tiende van het seizoen. De Belgische kampioen gaf zo zijn eindzege in de Superprestige nog wat meer glans. Vanthourenhout werd tweede, Nieuwenhuis derde.