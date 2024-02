Michael Vanthourenhout deelt prikje uit aan vriend en ploegmaat Eli Iserbyt

Er was een relletje met Ryan Kamp in het begin van de wedstrijd, maar Michael Vanthourenhout kon toch nog zijn hand uitsteken naar de overwinning in Middelkerke. Al stak Eli Iserbyt daar een stokje voor.

Michael Vanthourenhout was door een opstootje met ex-ploegmaat Ryan Kamp opgehouden in de eerste ronde en moest daardoor aan een inhaalrace beginnen. Uiteindelijk kwam hij toch weer vooraan bij onder meer Iserbyt.

Joris Nieuwenhuis was ondertussen al weggereden van de rest, maar Vanthourenhout en Iserbyt zetten toch nog de achtervolging in. Iserbyt knalde uiteindelijk alleen naar Nieuwenhuis, ook Vanthourenhout ging er nog op en over.

Prikje aan Iserbyt

Vanthourenhout kwam nog tot op zo'n 10 meter van Iserbyt, maar hij hield de benen niet stil. Vanthourenhout kraakte in de laatste ronde en moest nog bijna een halve minuut prijsgeven op Iserbyt.

"Ik denk dat ik het meeste kopwerk heb gedaan (in de achtervolging op Nieuwenhuis, nvdr.), dus ik vind het wel spijtig dat Eli niet wachtte op mij. Maar het is wat het is, de wedstrijd is gereden en ik moet leven met een tweede plaats."