🎥 Bekijk hier de ongelofelijk spectaculaire tuimeling in de Krawatencross in Lille

Niels Vandeputte zorgde voor de verrassing in de Krawatencross in Lille. Maar de opmerkelijkste beelden van de dag kwamen wel van Joris Nieuwenhuis.

Niels Vandeputte won voor het eerst in zijn carrière een klassementscross, maar het was Joris Nieuwenhuis die voor de meest opvallende actie van de dag zorgde.

De Nederlandse kampioen werd op zijn 28ste verjaardag tweede in Lille en voelde zich een pak beter dan daags voordien in de Noordzeecross in Middelkerke.

“Ik voelde me vandaag weer fris en goed. Ik maakte een goede start door en was meteen mee met de kop van de cross”, vertelde hij in het flashinterview achteraf.

Joris Nieuwenhuis overkop in Lille

Er werd stevig gecrosst, maar daarbij ging Nieuwenhuis ook overkop. “Die klap deed wel even pijn. Ik viel ook raar. Ik kwam op mijn hoofd en nek terecht. Ik zat even niet meer met volle focus”, gaat de Nederlandse kampioen verder.

Al was de focus er snel weer terug. “Ik had die twee jongens voorin ook verwacht vandaag. Joran Wyseure was zaterdag in Middelkerke heel sterk tot hij pech kreeg. Niels Vandeputte rijdt hier altijd sterk dus een echte verrassing was hun aanwezigheid in de kop van de cross niet voor mij.”

Uiteindelijk werd Nieuwenhuis tweede, na Vandeputte. “Hij heeft vandaag ook maar weer eens bewezen dat hij in de slotronde nog heel snel uit de hoek kan komen. Dat was in Lille niet anders, vandaar zijn zege.”