Arnaud De Lie komt met duidelijk statement na zware valpartij van ploegmaat

Zaterdag ging Florian Vermeersch zwaar onderuit in de Ronde van Murcia. De gevolgen waren bijzonder zwaar voor onze landgenoot.

Florian Vermeersch kwam in de afdaling in de Ronde van Murcia zwaar ten val. Hij brak daarbij zijn dijbeen en zal lange tijd afwezig zijn. “In de afdaling werden er veel risico’s genomen en jammer genoeg valt Vermeersch dan”, vertelt ploegmaat Arnaud De Lie aan Het Nieuwsblad.

De sprinter van Lotto Dstny komt dan ook met een duidelijk statement voor de etappe van vandaag. “Ik ben vandaag super gemotiveerd om te winnen voor hem, want met Vermeersch verliezen we wel een belangrijke pion voor het voorjaar.”

Vermeersch kwijtspelen is serieus verlies voor het voorjaar

De Lie kreeg zaterdag uit de volgwagen te horen dat hij zijn krachten niet meer moest verspelen op de slotklim. Krachten sparen met het oog op vandaag dus.

Het verlies van Vermeersch zullen ze bij Lotto Dstny de komende maanden heel hard voelen, zo beseft De Lie nog. “Hij is altijd super professioneel, verkeerde in een zeer goede conditie en was op trainingskamp al super gemotiveerd voor het voorjaar.”

De etappe van vandaag is er eentje voor de sprinters. “Vandaag moet het parcours me beter liggen dan gisteren en zal het tot een massasprint komen, hopelijk zal de wind niet zo bepalend zijn”, besluit onze landgenoot.