Florian Vermeersch pas vandaag geopereerd en daar is opvallende reden voor

Florian Vermeersch kwam zaterdag zwaar ten val in de Ronde van Murcia. Hij werd echter pas vanmiddag geopereerd.

Florian Vermeersch brak zijn dijbeen bij een valpartij in de Ronde van Murcia. Vader Noël, die ook mecanicien is bij Lotto Dstny, vergezelde zijn zoon in het universitaire ziekenhuis van de Spaanse stad.

Toen hij zijn zoon vlak na de val aantrof verging die haast van de pijn. Er stond een heel grote bol op de zijkant van zijn bil. Vermeersch vreesde zelfs even voor het einde van zijn carrière, maar zover zal het gelukkig niet komen.

De operatie werd zondag uitgevoerd, zaterdag was dat niet meer mogelijk en eerst werd gevreesd dat het pas maandag zou lukken. Vader Noël legt uit waarom het zo moeilijk was om zijn zoon Florian te opereren.

Revalidatie van Florian Vermeersch duurt zes maanden

“Om de breuk te helen moeten ze een speciaal soort bout aanbrengen. Maar omdat Florian zo’n lange benen heeft, hadden ze die niet in voorraad. Ze hebben dan toch de moeite gedaan om die zondag nog aan te leveren zodat de operatie nog in het weekend kon doorgaan”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Hem naar België overbrengen om de operatie uit te voeren was geen optie. “Omdat ze zijn heup gefixeerd hadden, was het beter om de operatie hier in Spanje uit te voeren. Het is cruciaal dat zijn been niet beweegt. Het dijbeen mag het scheenbeen niet raken, anders is dat nefast voor de revalidatie.”

Halverwege volgende week kan hij naar België gebracht worden, om dan rechtstreeks naar het ziekenhuis in Herentals te gaan voor een check bij dokter Tom Claes. Daarna volgt vier weken verplichte rust. De revalidatie zou een zestal maanden duren.