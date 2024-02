Sepp Kuss doet de wenkbrauwen fronsen met uitspraak over Tadej Pogacar

Met het vertrek van Primoz Roglic en zijn eindzege in de Vuelta heeft Sepp Kuss een stapje vooruit gezet bij Visma-Lease a Bike. Al wordt de Tour met Vingegaard opnieuw het hoofddoel.

Tegen alle verwachtingen in kroonde Sepp Kuss zich in september tot winnaar van de Vuelta. De Amerikaan pakte de eindzege voor zijn ploegmaten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Die laatste vertrok wel naar BORA-hansgrohe.

"Hij heeft nu een betere omgeving en een betere rol voor de Tour en zijn andere doelen", zegt Kuss bij Off the Marc. Roglic zal nu voor het eerst een tegenstander worden in plaats van een bondgenoot, wat toch wat vreemd zal zijn.

Een andere tegenstander in de Tour zal opnieuw de Sloveen Tadej Pogacar zijn. De voorbije twee jaar won Visma-Lease a Bike het duel met Vingegaard, dat proberen ze dit jaar voor een derde keer te doen.

Pogacar rijdt de Giro

Pogacar rijdt voor de Tour wel al de Giro, voor het eerst rijdt de Sloveen twee grote rondes in één jaar. Kuss weet wat het is, hij reed vorig jaar maar liefst drie grote rondes. De Amerikaan kan wel appreciëren dat Pogacar de uitdaging aangaat.

"Het is leuk dat hij dat probeert. Hij doet altijd iets anders en ontdekt van alles in de koers. Voor hem is de Giro een trainingskamp van drie weken, zelfs het beste trainingskamp dat er is. Als hij de Giro goed doorkomt met goed weer, dan zal hij beter aan de start van de Tour komen."