Waarom is Van der Poel zo "verslaafd" aan golfen? Wereldkampioen speelt open kaart

Als Mathieu van der Poel niet op een fiets zit, dan zul je hem waarschijnlijk wel op een golfbaan vinden. De wereldkampioen noemde zichzelf verslaafd aan het spelletje.

Dat Mathieu van der Poel helemaal weg is van golf, bewees hij na het WK veldrijden. Op zondag pakte hij nog zijn zesde wereldtitel, maandag pakte hij 's ochtends vroeg het vliegtuig. Om rechtstreeks naar de golfbaan te trekken.

Vader Adrie van der Poel noemde het al een nachtzorg minder voor hem en zijn vrouw, nadat Van der Poel zijn motoren verkocht. Deze week stond de wereldkampioen nog op de golfbaan met ex-voetballer Jelle Van Damme.

Moeilijkheid en rust

Wat trekt Van der Poel nu zo aan in het golfen? "De moeilijkheid trekt me aan. Je kunt het nooit helemaal onder de knie krijgen: zelfs de groten der aarde sukkelen soms nog", zegt hij bij HUMO.

In de koers is dat anders, daar kan Van der Poel er nog iets van maken bij een slechte dag. Er zijn ook weinig parallellen tussen golf en wielrennen, vindt Van der Poel. "Misschien vind ik het daarom zo leuk? Ik hou van de rust van golf. Het helpt me om de druk van de koers los te laten."