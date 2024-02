Wout van Aert komt met heel dubbelzinnige boodschap over eerste koers op de weg

Wout van Aert rijdt vandaag voor het eerst dit seizoen op de weg. Het is uitkijken met welke vorm hij uit het crossseizoen komt.

Zaterdag begon Remco Evenepoel aan zijn seizoen op de weg en hij pakte meteen na een wel heel knappe solo de overwinning. Vandaag komt Wout van Aert in actie. In de Clasica de Almeria is de laatste 80 kilometer zo goed als vlak, waardoor het wellicht uitdraait op een sprint.

Daar zal onze landgenoot ingezet worden als lead-out voor ploegmakker Olav Kooij. Een soort van voorbereiding op de Giro, waar de twee allebei aan de start komen. Wout van Aert heeft heel veel kunnen trainen, maar is nu vooral blij dat hij kan koersen. Al is dat niet in dezelfde vorm als de andere jaren.

Wout van Aert is minder dan andere jaren

“Ik ben iets minder dan ik anders ben aan het begin van het seizoen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Ik heb nog geen hoogtestage achter de rug. Meestal zit ik nu op Tenerife en bouw ik zo mijn conditie op richting het openingsweekend. Nu wil ik deze koers en de Algarve gebruiken om goed te zijn in het openingsweekend.”

Ook al moet Van Aert werken voor Kooij, toch kondigt hij mogelijk ook zijn eerste overwinning al aan. “Je weet nooit hoe de koers loopt, ik kan ook altijd zelf sprinten. Maar het is de bedoeling om met Kooij te sprinten, dat spreekt voor zich. Hopelijk kunnen we de koers onder controle houden en hem in een goede positie brengen.”