🎥 Belgische BMX'ster krijgt opnieuw stevige domper te verwerken voor Olympische Spelen

Voor de Belgische BMX'ster Elke Vanhoof is het olympische jaar niet goed begonnen. In Nieuw-Zeeland is ze stevig ten val gekomen.

Vanhoof kwam in de eerste ronde van de openingsmanche van de Wereldbeker in het Nieuw-Zeelandse Rotorua zwaar ten val. Ze botste met een andere renster en liep daarbij een hersenschudding en een scafoïdfractuur op in de pols.

Vanhoof zou normaal gezien nog een tijdje in Oceanië blijven, voor de volgende wereldbekermanche Australische Brisbane op 24 en 25 februari. Maar ondertussen is Vanhoof al teruggekeerd naar België.

Olympische Spelen

Voor de 32-jarige Vanhoof gaat 2024 zo opnieuw verder zoals 2023. Vorig jaar moest ze het EK en WK missen door breukjes in uitsteeksels van de wervelkolom. Nu heeft ze dus een nieuwe blessure opgelopen.

Vanhoof probeert zich dit jaar te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs. Het zou haar derde deelname zijn, want in Rio 2016 werd ze zesde in het BMX-toernooi, in Tokio 2021 was ze elfde.