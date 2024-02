Michel Wuyts streng voor dreigement van Patrick Lefevere: "Je maakt me dat niet wijs"

Soudal Quick-Step is met vijf overwinningen al goed aan het seizoen begonnen. Het fusieverhaal lijkt al helemaal naar de achtergrond verdwenen te zijn.

Eind september raakte bekend dat Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step aan het onderhandelen waren over een fusie van de twee ploegen. Net voor de Ronde van Lombardije werd echter duidelijk dat de twee ploegen toch apart verder gingen.

Verkeerde aanpak Lefevere?

Is alles al vergeten bij de ploeg? Patrick Lefevere eiste van wel, maar Michel Wuyts heeft zijn twijfels bij die aanpak. "Hij eist dat nogal brutaal, maar ik weet niet of dat de juiste instelling is naar een ploeg die twee maanden geleden nog op apegapen lag", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

Lefevere speelde ook zelf een rol in die fusie. "Hij ging zelf voor de eindafrekening, namelijk de grote som pakken met nog een rol als supervisor. Er konden er een paar de overstap maken, maar de rest heeft wakker gelegen. Zij hebben gesparteld."

"Op de vooravond van de Ronde van Lombardije zijn harde woorden gevallen. Je maakt met niet wijs dat dat volledig weg is", zei Wuyts nog. "Dat kan ook niet weg zijn, zoiets blijft hangen", zei Greg Van Avermaet nog.