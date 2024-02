Cruciale factor nu in het voordeel van Remco Evenepoel, maar hij krijgt ook een stevige waarschuwing

Eén van de cruciale factoren zit bij Remco Evenepoel in 2024 misschien wel beter. De waarschuwing aan het adres van de kopman van Soudal Quick-Step bij uitstek: leg jezelf niet te veel druk op. Dat is alvast de raad van Mikel Landa.

De Spanjaard hielp al meerdere renners aan een eindzege in een grote ronde. "Landa heeft in principe alles meegemaakt", zegt ploegleider Klaas Lodewyck in HLN. "Hij blijft altijd rustig en kalm: dat moet hij overzetten zetten op Remco. Hem leren om niet op alles dat beweegt te springen. Zijn parcourskennis is ook een belangrijke troef."

Evenepoel die koelbloedigheid bijbrengen kan één van de meest cruciale dingen zijn met het oog op succes. "Ik denk dat ik Remco nog wel wat te bieden heb", is Landa zelf overtuigd van zijn bijdrage. "Het frappeert me hoe ambitieus en hoe is, en hoe vastberaden. Hij weet wat hij wil en is bereid de offers te brengen die nodig zijn."

Wat met de druk? "Ik ben mijn teamgenoten nog maar aan het leren kennen, maar ik merk dat er veel verwachtingen rondom Remco zijn. Hij legt zichzelf veel druk op. Dat is goed, maar je moet je er ook van kunnen losmaken", waarschuwt Landa. "Het zal mijn rol zijn om hem daarin te helpen als ik zie dat hij dat nodig heeft."