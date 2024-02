Wout van Aert krijgt toch al enige druk opgelegd: "Het zou vreemd zijn ... "

Veel tijd om bij de pakken te blijven zitten krijgt Wout van Aert niet. Er zal toch al van enige druk sprake zijn, als hij van Spanje doorreist naar Portugal voor de Ronde van de Algarve.

Dat zijn de plannen en het zou dan wel aangewezen zijn als hij zich daar al een keertje echt kan tonen. Van Aert is de man van de 'niets moet'-leuze. Op vlak van resultaat mag dat in deze fase van het jaar dan nog wel zo zijn, maar het tonen van een behoorlijk niveau mag wel verwacht worden.

Dat laat ook Greg Van Avermaet optekenen in de HLN-podcast Wuyts & Vlaeminck. "In de wereldbekercross in Benidorm zag je al dat zijn vormpeil stijgende was. Als ik ook zie hoeveel uur Van Aert al getraind heeft, verwacht ik hem deze week op niveau."

© photonews

Iedereen gaat er wel zo'n beetje van uit dat Van Aert in de Algarve toch al iets zal laten zien. "Het zou vreemd zijn mocht dat nog niet het geval zijn." De Ronde van de Algarve gaat woensdag van start. Lees hier ook wat Greg Van Avermaet vindt van de trainerswissel die in de entourage van Van Aert werd doorgevoerd.