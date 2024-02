Wout van Aert moet het doen met een magere troost, want hij maakt een zeer triestige primeur mee

Koelbloedig, dat bleef Wout van Aert wel. Dat kon een triestige primeur niet verhinderen. Van Aert is voor het eerst in zijn carrière allerlaatste geëindigd in een wegwedstrijd.

Wout van Aert had zich wel wat anders voorgesteld van de Clasica Jaén. Na een lekke band bolde de Belg van Visma-Lease a Bike als 45ste over de streep, op 6'36" van de winnaar. Valt nog mee gezien de omstandigheden, denk je dan. Maar achter hem waren er enkel DNF's te noteren: Van Aert finishte dus als allerlaatste.

En dat voor het eerst in zijn wielerloopbaan. Dat slechts 45 renners de aankomst bereikten, maakt meteen duidelijk wat een verraderlijke wedstrijd het is. U kon hier al een reactie van Van Aert lezen en ook bij VTM kwam hij nog eens terug op zijn leegloper. "Het is een soort lekke band waar je niet veel aan kunt doen."

VAN AERT LAAT PLOEGMAATS NIET WACHTEN

Van Aert kon wel zijn kalmte bewaren. Een magere troost. "Het is altijd het beste om rustig te blijven. Op dat moment was er nog niets verloren. Daarna zat er gewoon niet meer in. Omdat de vlucht nog zo ver voorop was, had het niet veel zin om Seppp Kuss en Jan Tratnik te laten wachten. Het was beter dat zij een resultaat reden."