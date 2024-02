Jan Bakelants noemt onverwachte naam om Van Aert en Evenepoel te bedreigen

Wout van Aert en Remco Evenepoel rijden deze week de Ronde van de Algarve. Het is uitkijken wie de eindzege in deze rittenkoers zal pakken.

Remco Evenepoel won al twee keer de Ronde van de Algarve en zou daar graag nog een derde eindoverwinning aan willen toevoegen. De tegenstand is echter niet mals.

Zo is ook Wout van Aert van de partij, al zegt die eigenlijk geen ambities te hebben voor het eindklassement. Maar er zijn nog heel wat andere namen te noemen, die ook hun grote doelen hebben voor 2024 en in Portugal al furore willen maken.

Jan Bakelants overloopt alvast het rijtje met gegadigden: Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart en Mads Pedersen. Maar hij stipt een onverwachte naam aan die wel eens voor veel meer tegenwerk zou kunnen zorgen.

Op zijn Evenepoels of Van Aerts

“Tom Pidcock is mega-interessant”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Hij gaat in de zomer een klassement proberen rijden in de Tour, dus in principe zou hij hier ook al moeten meedoen.”

Al is het kijken of Pidcock met het gevoel van Evenepoel naar Portugal is afgereisd, om mee te doen voor de eindzege, of dat hij toch maar liever op enkele ritzeges mikt deze week.

“Lukt het eindklassement niet, dan is hij nog altijd een gevaarlijke klant voor ritzeges. Pidcock kan elke dag een hoofdrol spelen”, besluit Bakelants.