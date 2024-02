Remco vs Wout: Evenepoel stevig op zijn hoede voor Van Aert in Portugal

Remco Evenepoel en Wout van Aert staan in de Ronde van de Algarve nog een samen aan de start van een rittenkoers. Evenepoel kijkt uit naar het duel.

Vorig jaar in juni stonden Remco Evenepoel en Wout van Aert samen aan de start in de Ronde van Zwitserland, die overschaduwd werd door de dood van Gino Mäder. Sindsdien reden ze geen rittenkoers meer samen.

Na zijn demonstratie in de Figueira Champions Classic is Remco Evenepoel een van de topfavorieten voor de eindzege, hij won de rittenkoers in Portugal al in 2020 en 2022. Met een derde eindzege zou hij recordhouder worden.

"Ik mag mezelf vrij hoog zetten bij de favorieten", zei Evenepoel bij Sporza. "De tijdrit heb ik verkend en die is lastig. De twee aankomsten bergop ken ik uit mijn hoofd. Daniel Martinez won vorig jaar en is hier ook, Tom Pidcock zal ook wel goed zijn."

Wout van Aert

En wat met Wout van Aert? "Ik denk dat Wout donderdag mee kan op de klim naar Foia, zeker als de wind in het nadeel blaast. Zondag wordt het misschien iets te steil, maar met Wout weet je nooit. Het is hier altijd een open koers en een verrassing kan."