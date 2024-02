Wat als Mathieu van der Poel stopt met crossen? Wout van Aert komt met ludiek antwoord

Mathieu van der Poel heeft al enkele keren laten vallen dat hij misschien overweegt eens een winter over te slaan in het veld. Wout van Aert weet wat hem dan te doen staat.

Dit seizoen was het Wout van Aert die knipte in zijn crossprogramma. Hij reed zo'n tien crossen, maar liet het WK veldrijden wel links liggen. Dat in tegenstelling tot Mathieu van der Poel, die uiteindelijk maar vier crossen meer reed.

Maar de Nederlandse wereldkampioen liet wel al enkele keren vallen dat hij misschien wel eens een winter zou willen overslaan. Om dan in Spanje zich een hele winter in alle rust te kunnen voorbereiden op het wegseizoen.

Stopt Van der Poel met crossen?

Wat gaat Van Aert dan doen als Van der Poel stopt met crossen? "Dan ga ik ze allemaal opnieuw rijden, natuurlijk!", lacht Van Aert bij Sporza. "Neen, ik heb er nog niet over nagedacht", zegt hij dan iets serieuzer.

"De discussie heb ik al wel gevolgd en ik denk dat een "slip of the tongue" enorm uitvergroot is. Ik denk dat we Mathieu nog veel in het veld gaan zien. Zelf wil ik er ook nog graag te zien zijn, maar elk jaar is anders ..."