Wout van Aert beseft het maar al te goed: "Mijn carrière had er anders kunnen uitzien"

De twee hoofddoelen van Wout van Aert (29) dit voorjaar zijn opnieuw de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Al beseft hij wel dat er al een kansen zijn gepasseerd.

Dit jaar kiest Wout van Aert voor een iets andere aanpak. Dat begon al in het veldrijden, waar hij onder meer het WK veldrijden liet vallen. In het voorjaar laat hij dan weer de Italiaanse koersen zoals Strade Bianche en Milaan-Sanremo vallen.

"Ik heb zeker geloof in deze aanpak, met de voorbereidingskoersen", zegt Van Aert aan Sporza. "De Giro zal er ook snel zijn na het drieluik Ronde-Roubaix-Amstel. Ook daarom moesten we de aanpak een beetje wijzigen."

Van Aert heeft zijn jaar in twee grote blokken opgedeeld: van het voorjaar tot en met de Giro en van Spelen tot het WK. Daar is hij heel blij mee, doordat hij nu maar twee keer moet pieken in plaats van drie keer. Die derde keer was altijd telkens moeilijk.

Parijs-Roubaix

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix blijven toch de hoofddoelen van Van Aert. Vorig jaar kwam hij vooral in Noord-Frankrijk heel dicht bij de overwinning, maar een lekke band op Carrefour de l'Arbre besliste daar anders over.

"Zonder die lekke band had mijn seizoen, of zelfs carrière, er al anders kunnen uitzien. Je wordt tenslotte overal met je palmares aangesproken", aldus Wout van Aert.