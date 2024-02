Wout van Aert heeft stevige verwittiging in huis voor Remco Evenepoel

Wout van Aert en Remco Evenepoel komen anno 2024 wel goed overeen. Een verwittiging aan het adres van Evenepoel is wel een feit en dat heeft alles te maken met de sportieve vooruitzichten.

Nochtans zien die er voor Remco Evenepoel wel uitstekend uit. In het wegwielrennen heeft hij al heel wat mooie verwezenlijkingen achter zijn naam staan en in het tijdrijden is hij zelfs de huidige wereldkampioen. Op het YouTube-account Vision komt de status van beste tijdrijder ook aan bod.

Er worden Van Aert en zijn ploegmaat Christophe Laporte een reeks dilemma's voorgelegd. Ze worden onder andere naar de beste tijdrijder van het moment gevraagd. Laporte laat de naam van Evenepoel vallen. Van Aert gaat akkoord, maar voegt daar toch een belangrijke nuance aan toe.

© photonews

"Voorlopig is het Evenepoel, maar het zal spoedig Tarling zijn", voorspelt Wout van Aert. De 20-jarige Joshua Tarling kende een sterk najaar in 2023 tegen de klok, met WK-brons, EK-zilver en winst in de Chrono des Nations. Ook Van Aert zit dus in het kamp dat gelooft dat de jonge Brit wel eens het commando kan overnemen.