🎥 Wout van Aert schrikt als hij zijn ploegmaat bezig hoort en moet een bekentenis afleggen: "Ik haat het"

Altijd interessant om iemand als Wout van Aert een bekentenis te zien afleggen over de koersbeleving. Over wat hij minder leuk vindt, bijvoorbeeld.

U kon al lezen hoe Van Aert het tijdritlandschap ziet. Dat is één van de dilemma's die hij en zijn ploegmaat Christophe Laporte beantwoorden op het YouTube-account Vision. Er werd hen ook nog een ludieke vraag gesteld die ons wat meer doet weten over wat ze nu als profwielrenner graag wel of niet uitvoeren.

Wat doe je het liefst, de binnenband vervangen of de fiets kuisen? Laporte koos voor het schoonmaken van de fiets en daar trok Van Aert toch eens de wenkbrauwen van op. Geef hem dan maar het technisch kantje van de zaak.

"Oh, voor mij is het de binnenband vervangen. Ik haat het om mijn fiets te moeten schoonmaken", zegt Van Aert met de glimlach op zijn gezicht.