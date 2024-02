Ploegen komen met opvallende reacties na schrappen van bijna alle ritten in Ruta del Sol

De eerste twee ritten van de Ruta del Sol werden woensdag en donderdag al geschrapt door boerenprotesten. Vanaf vandaag zou de Spaanse rittenkoers dan van start gaan met een tijdrit, met in het weekend nog twee ritten.

"De organisatie van de Ruta del Sol maakt bekend dat zij genoodzaakt is de zaterdag- en zondagetappes op te schorten vanwege ‘extrasportevenementen’ in Andalusië", schreef de organisatie net voor de tijdrit van vrijdag.

Voor heel wat ploegen en renners is het schrappen van de ritten een streep door de rekening. Maar de ploegen reageerden allemaal bijzonder positief. Zij tonen begrip voor de situatie van de organisatie.

"Wij waarderen de moeite die de organisatie heeft geleverd om de wedstrijd door te laten gaan”, schrijft Burgos-BH in een bericht op X. Lotto Dstny sloot zich daarbij aan. "Vandaag is helaas de enige wedstrijddag. Bedankt aan de organisatie voor alle inzet en inspanning die geleverd is."

"Een dankwoord aan de organisatie, die er alles aan heeft gedaan om de wedstrijd door te laten gaan. Laten we er vandaag een mooie tijdrit van maken", zei Jayco AlUla. Movistar steekt de organisatie een hart onder de riem. "Bedankt aan iedereen die tot het laatste moment betrokken is geweest om deze rittenkoers vlot te trekken."

Unfortunately the organisation of the @VCANDALUCIA also has to cancel the stage of tomorrow and Sunday. Today is the only race day, thank you to the organisation for the efforts.



Best of luck to our guys for the time trial!💪