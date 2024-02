Lars van der Haar troeft Toon Aerts nipt af voor derde podiumplaats en heeft heel wat te zeggen over zijn concurrent

Toon Aerts leek in de sprint op weg naar een podiumplaats bij zijn comeback, maar Lars van der Haar kwam nog net voor de streep over de Belg heen. En zo pakte hij het derde stekje op het podium naast Vanthourenhout en Iserbyt. Hij liet zich achteraf uit over de zaak.

De analisten en commentatoren zagen de sprint tussen Aerts en Van Der Haar als iets groots en bijzonder en lieten zich dan ook duidelijk uit over de zaak. De Nederlander zelf bleef er echter heel erg rustig over in zijn analyse.

"Ik heb hem in de koers een paar keer meegenomen en ik vond het leuk dat hij er weer was. Het publiek werd helemaal gek, maar het was voor mij lang geleden dat ik nog eens zelf op het podium stond. Dat ga je niet weggeven", aldus Van Der Haar achteraf bij Sporza.

Niet doodziek zijn, dat is volgens Lars van der Haar aan de start staan van een cross

"Als Toon niet aarzelt bij het inhalen van Wyseure, dan had hij misschien het podium wel gehaald. Ik was zelf de hele week niet fit en ik twijfelde tot deze ochtend of ik niet zou afzeggen. Maar goed: ik had geen koorts en dan ga je rijden hé ..."

"Niet doodziek, dat is aan de start staan. Ik had het een paar ronden moeilijk om erin te komen, maar daarna probeerde ik eens aan de boom te schudden. Toon Aerts? Neen, die heeft me niet verrast want ik ken zijn capaciteiten en had de voorbije twee jaar nog geregeld contact met hem. Hij zal het podium nog wel een keertje halen. Ik hoop morgen op een goede wedstrijd, want het is een belangrijke koers voor mij."