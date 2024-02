Trainer speelt open kaart: zo werd Remco Evenepoel deze winter nog beter in het tijdrijden

Remco Evenepoel werkte deze winter stevig aan zijn tijdrit. De wereldkampioen en zijn entourage willen dan ook niets aan het toeval overlaten.

In zijn carrière won Remco Evenepoel al twaalf tijdritten, waarvan de laatste misschien wel de belangrijkste was. In Schotland kroonde Evenepoel zich tot de eerste Belgische wereldkampioen tegen de klok.

Toch is er nog altijd ruimte voor verbetering. Zeker omdat er straks in de Tour bijna 60 kilometer tegen de klok moet worden gereden. Eind juli is er dan ook nog de Olympische tijdrit in Parijs, waar Evenepoel veel beter wil doen dan zijn negende plaats in Tokio.

Tijdritpositie Evenepoel

Deze winter trok Evenepoel naar de windtunnels van fietsenproducent Specialized in Morgan Hill (november) en kledingsponsor Castelli in Milaan (januari). Eerst voor zijn positie, daarna voor zijn kledij. En dat leverde ook iets op.

"We denken wel een paar kleine punten te hebben gevonden die voor verbetering vatbaar zijn. Dingetjes waar hij zich aerodynamisch beter bij voelt en die we de komende tijd verder zullen uittesten", zegt trainer Koen Pelgrim bij HLN.

"Het gaat echt om details, kleine stapjes. Maar goed: elk half procentje winst telt. Daar streeft de concurrentie ook naar." Pelgrim verwijst onder meer naar het WK, waar het verschil met Ganna slechts 12 seconden was. "Verwaarloos je die details, kan het verschil dus evengoed andersom zijn en mis je die wereldtitel."