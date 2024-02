Vrouwencross in Sint-Niklaas levert one-woman-show op, Verdonschot maakt opnieuw indruk

In de Exact Cross in Sint-Niklaas was het alle hens aan dek op zaterdag. Er werd natuurlijk uitgekeken naar de comeback van Toon Aerts. Maar er was natuurlijk ook een race voor de vrouwen in het Waasland.

Geen Fem van Empel, Shirin van Anrooij of Puck Pieterse en dus kregen we een strijd tussen de andere renster, waarbij het vooral een duel tussen Nederlanders en Belgen. Lucinda Brand kreeg het in de eerste van zes ronden al op haar heupen en reed weg van alles en iedereen. De rest zag haar nooit meer terug, want Brand bouwde gestaag haar voorsprong uit. In de achtergrond ging Laura Verdonschot op een bepaald moment alleen in de tegenaanval, om zo haar goed seizoenseinde te bekronen met een nieuwe podiumplaats, maar ze viel terug naar een groepje achtervolgers. Verdonschot en Worst vervolledigen het podium De strijd om de plaatsen twee en drie werd zo spannender dan die om de zege, want halfweg had Brand al meer dan een halve minuut voorsprong op de tegenstanders. Uiteindelijk kon Verdonschot wel de tweede plaats pakken. Het podium werd vervolledigd door Laura Verdonschot en Annemarie Worst. Marion Norbert-Riberolle werd vierde, Leonie Bentveld werd vijfde.