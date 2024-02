Einde van een tijdperk? Sep Vanmarcke heeft slecht nieuws voor Patrick Lefevere

Het QuickStep-bataljon is al sinds jaar en dag een grote naam in het wielerpeloton. Sep Vanmarcke ziet echter dat de ploeg geen absolute topper meer is.

Wie er het palmares van de wielerploeg van Patrick Lefevere erbij neemt kan niet anders dan onder de indruk zijn. En vaak blijft het niet alleen bij overwinningen. De ploeg van QuickStep was altijd heel erg dominant aanwezig in het peloton. Dit jaar lijkt dat echter een ander paar mouwen te worden en daar zit het project van Lefevere om voluit voor de Tour de France met Remco Evenepoel voor een groot deel voor tussen. Dat heeft ook zijn gevolgen voor de hegemonie van Soudal-QuickStep dit jaar. Evolutie bij Soudal-QuickStep nadeel voor Lampaert “Soudal-QuickStep heeft met Alaphilippe en Asgreen twee renners die in principe voor de prijzen kunnen meedoen, maar alles-overheersend is die ploeg niet meer”, zegt Sep Vanmarcke heel erg duidelijk in De Zondag. Dat zal heel erg snel duidelijk worden, zelfs volgend weekend al in het openingsweekend van de Vlaamse voorjaarskoersen. En dat zal ook zijn gevolgen hebben voor andere renners bij Soudal-QuickStep. “Daardoor zijn ze de controle over het peloton kwijt en kunnen ze niet meer helemaal voorin aan de bergjes beginnen. Dat het tegenwoordig vooral klimmerstypes zijn die de plak zwaaien, is bovendien een nadeel voor een type renner als Lampaert.”