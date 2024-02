Grote concurrent erbij voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel? "Niet normaal"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zullen tijdens het voorjaar wellicht weer vaak vooraan te zien zijn. Al liggen er ook kapers op de kust.

Wout van Aert wil dit jaar eindelijk eens toeslaan in die heilige week, door de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen. Wereldkampioen Mathieu van der Poel hoopt zijn hoge niveau van vorig jaar terug te vinden.

Van Tadej Pogacar moeten Van Aert en Van der Poel dit jaar geen schrik hebben, de Sloveen stuurt zijn kat naar Vlaanderen. Toch zijn er nog altijd andere kapers op de kust, stelt Nathan Van Hooydonck.

Hij ziet Mads Pedersen dit jaar nog een stap vooruit zetten. De Deen werd vorig jaar derde in de Ronde van Vlaanderen en vierde in Parijs-Roubaix. Pedersen is ook geweldig van start gegaan dit seizoen.

"In de Tour de la Provence was het niet normaal. Winnen, winnen, winnen",zegt Van Hooydonck bij Het Nieuwsblad. "Ik dacht vaak dat ik naar de etappe van de dag voordien aan het kijken was. In het voorjaar heb je Wout, Mathieu, Pogacar, Laporte, maar Pedersen hoort zeker ook in dat rijtje thuis."