Moest Vanthourenhout de benen stilhouden voor Iserbyt? Dit heeft hij er zelf over te zeggen

Eli Iserbyt won zondag de cross in Brussel. Al probeerde zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout hem tijdens de koers terug te halen.

Eli Iserbyt reed in de aanval met Joris Nieuwenhuis, toen Michael Vanthourenhout in de achtergrond de achtervolging inzette en zo heel wat andere renners leek mee te brengen, tot groot ongenoegen van zijn ploegmaat.

Iserbyt vond dat Vanthourenhout de benen moest stilhouden en stoppen met rijden om hem een vrijgeleide te geven. Hij wilde immers koste wat kost zijn vijftigste overwinning in de cross in Brussel pakken.

Maar Vanthourenhout had duidelijk andere plannen, zo gaf hij mee voor de camera’s van Sporza. “Ik wist dat ik nog de derde plaats in het algemene klassement kon pakken, dus ik heb voluit gereden om die alsnog te pakken”, klonk het bij de ploegmaat van Iserbyt.

Vanthourenhout moest Iserbyt laten rijden

De Europees kampioen moest daarvoor echter heel erg diep gaan. “Ik wist dat het heel nipt ging zijn, dus het is een mooie dag geweest. Op een gegeven moment zat Toon Aerts wel nog in mijn wiel, maar er zat niet geweldig veel meer op bij hem.”

Vanthourenhout is ervan overtuigd dat hij juist handelde, maar uiteindelijk moest hij toch zijn meerdere erkennen in zijn ploegmaat. “Ik denk wel dat ik dan mijn kans mocht wagen. In het slot had ik mijn beste pijlen al verschoten en moest ik Eli laten gaan.”