Toon Aerts heeft wat te zeggen over Lars van der Haar nadat hij podiumplaats nog verliest

Toon Aerts leek in zijn eerste cross van zijn comeback meteen op weg naar het podium. Maar Lars van der Haar stak daar toch nog een stokje voor.

Doordat hij de voorbije jaren geen crossen reed, moest Toon Aerts helemaal achteraan starten in de Exact Cross in Sint-Niklaas. Niet dat hem dat deerde, want na amper één ronde nestelde Aerts zich al in de top 10.

Ploegmaats Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt kreeg Toon Aerts niet te pakken, maar in de laatste rechte lijn ging hij wel nog voorbij Joran Wyseure naar de derde plaats. Maar zijn ex-ploegmaat Lars van der Haar zat ook nog in zijn wiel.

Aerts was verrast en Van der Haar sprintte hem uit het wiel. Geen podium voor Aerts bij zijn comeback dus. "Of ik boos ben op Lars? Goh, ik had graag op het podium gestaan, dat geef ik toe. En eerlijk, ik had niet meer verwacht dat hij me nog zou remonteren", zegt Aerts bij Het Nieuwsblad.

Tevreden met vierde plaats

Aerts had tijdens de koers op een bepaald ogenblik zelfs de indruk dat Van der Haar op hem wachtte. Maar in de sprint had Aerts geen rekening meer gehouden met Van der Haar, die plots in zijn slipstream zat.

"Klein manneke, hé. Hij kon optimaal profiteren, ik kon hem niet afhouden. Ach, wat zit ik hier nu ongelukkig te zijn over een gemist podium. Dit overtreft mijn verwachtingen", zei Aerts nog.