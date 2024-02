🎥 Tim Merlier knalt meteen naar ritwinst in UAE Tour én heeft nog een extra reden om te vieren

Tim Merlier heeft zijn goede vorm meteen doorgetrokken in de UAE Tour. In een ontregelde en vreemde sprint pakte hij net als vorig jaar de eerste ritzege.

De UAE Tour is traditioneel een festival voor de sprinters en dat is dit jaar niet anders. De finale van de eerste rit was wel wat geaccidenteerd, maar door de tegenwind werd het uiteindelijk toch een massasprint.

De Colombianen Gaviria en Molano begonnen vroeg aan de sprint, maar vielen door de wind op kop en de licht oplopende finish stil. Tim Merlier kwam van bijzonder ver, maar ging er toch nog op en over en won. Voor Merlier is het al de derde zege van het seizoen, na twee ritzeges in de AlUla Tour.

Mooie foto

"Ik ben blij dat ik dit jaar wél een mooie foto heb", refereerde Merlier naar vorig jaar. Toen won hij ook de eerste rit in de UAE Tour, maar moest hij door een bijzonder klein verschil met Caleb Ewan lang wachten op de fotofinish.

"Ik probeer altijd te winnen, maar het is niet gemakkelijk. Er is hier veel concurrentie. Er zijn veel sprinters hier, bijna iedereen is er. Ik ben blij dat ik de eerste binnen heb. Dat maakt dat ik de volgende ritten iets relaxter ben dan de anderen", zei Merlier nog.