Hoe Toon Aerts een cadeau was voor het crossweekend: "Van Aert dit en Evenepoel dat, Algarve hier en Pedersen daar"

Het seizoen in de cross zit er zo goed als op. De truien zijn verdeeld, de klassementen beslist. Dit weekend stond dan ook vooral in het teken van de comeback van Toon Aerts. Die werd twee keer vierde.

Zowel in Sint-Niklaas als in Brussel eindigde Toon Aerts uiteiindelijk knap vierde. Maar belangrijker voor het veldrijden was misschien wel dat de cross daardoor toch nog een soort verhaal had. "Goed dat die factor Toon Aerts aanwezig is", aldus Ruben Van Gucht bij Sporza.

"Het gaat al over Remco dit en van Aert dat, Algarve hier en Pedersen daar. De cross dreigt al in de hoek geschoven te worden en dan is zo'n verhaal als Aerts wel goed."

Ook Paul Herygers en Lucien Van Impe laten zich uit over Toon Aerts

Waarop Paul Herygers aan Toon Aerts zelf dacht: "Voor hem is het misschien allemaal wat minder lovend, maar ik denk dat hij het moet laten rusten en er zich bij neerleggen. Vooruitblikken is het ene wat hij moet doen, rijden zo hard hij kan."

Ook Lucien Van Impe - de laatste Belgische tourwinnaar - was duidelijk: "Ik gun Toon Aerts wel meteen een podiumplaats. Hij brengt ook iets nieuws aan de cross en hij brengt meteen veel publiek mee, dat geeft een nieuwe dimensie."