José De Cauwer blikt terug op zijn relletje met Nathan Van Hooydonck

Vorig seizoen was er een klein relletje tussen Nathan Van Hooydonck en José De Cauwer tijdens Parijs-Nice. Al lijkt daar weinig van te zijn blijven hangen.

Vorig seizoen reed Nathan Van Hooydonck nog Parijs-Nice en leek daar even in opspraak te komen. De Belg leek Michael Matthews een stevige duw te geven, co-commentator José De Cauwer noemde dat toen "agressief".

"Daar moet je mee oppassen. Dat mag je echt niet doen, de VAR kijkt mee", voegde hij er nog aan toen. Van Hooydonck kon er toen niet mee lachen. "Ik werd zelf geduwd, kon geen kant op. José heeft volgens mij al lang niet meer gekoerst of heeft een bril nodig", reageerde hij.

Geen ruzie

Bijna een jaar later kijken Van Hooydonck en De Cauwer er nog eens op terug. "Alsof wij toen klinkende ruzie hadden (lacht)", zegt Van Hooydonck bij Het Nieuwsblad. Er was gewoon het verschil tussen in koers zitten en kijken op tv naar de koers.

"Dat is ook al lang vergeten toch?", antwoordde De Cauwer. "Nathan heeft een Nederlandse vrouw en is ondertussen zelf een halve Hollander. Ik heb ook mijn hele leven met Nederlanders gewerkt. Dan leer je om te discussiëren zonder ruzie te maken."