Tourwinnaar Jonas Vingegaard vat nieuwe seizoen aan met opvallende nieuwe achternaam

Net als vorig jaar begint Jonas Vingegaard zijn seizoen dus met O Gran Camiño. Vorig jaar won de Deen er drie ritten en het eindklassement. "Het is altijd leuk om terug te keren als regerend winnaar", zegt de Deen.

"De afgelopen maanden stonden in het teken van trainingskampen. Dat is erg goed gegaan. Op Tenerife hebben we de laatste loodjes gelegd voor de start van het seizoen. Na een mooie tijd in Spanje kan ik niet wachten om hier te starten met koersen."

Na O Gran Camiño rijdt Vingegaard met Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland twee WorldTour-koersen. "Zeker die tijdrit is een erg belangrijke met het oog op de rest van het seizoen. Zo sluit de Tour de France dit jaar af met een tijdrit naar Nice", zegt ploegleider Robert Wagner.

Vorige zomer trouwde Jonas Vingegaard in het geheim met zijn elf jaar oudere vriendin Trine Marie Hansen en nam sindsdien ook haar achternaam over. De UCI heeft dat voor het nieuwe seizoen nu overgenomen

Tot nu toe was die tweede achternaam Rasmussen, maar die liet Vingegaard veranderen naar Hansen, de achternaam van zijn vrouw Trine Marie. De dubbele Tourwinnaar heet sindsdien dus Jonas Vingegaard Hansen.

