Analisten vol lof voor Toon Aerts en schuwen de flinke woorden naar volgende winter toe niet

Het seizoen in de cross zit er zo goed als op. De truien zijn verdeeld, de klassementen beslist. Dit weekend stond dan ook vooral in het teken van de comeback van Toon Aerts. Die werd twee keer vierde.

Zowel in Sint-Niklaas als in Brussel eindigde Toon Aerts uiteiindelijk knap vierde. En dat op twee helemaal verschillende parcoursen. De analisten en commentatoren zagen dat ook in Brussel wel degelijk van dichtbij.

"Je ziet een glimp van de fond die Toon Aerts naar het einde van zo'n zware wedstrijd nog heeft. Hij neemt afstand in het slot van een zware cross van de jongere Toon Vandebosch. Evident is dat niet als je er zolang van tussen bent geweest", aldus Ruben Van Gucht tijdens de cross bij Sporza.

Ook Herygers is vol lof voor Toon Aerts

"Er rijdt iemand die bekend stond om zijn grote motor en die grote motor leeft nog ergens." Waarop Paul Herygers meteen inpikte: "Hij heeft natuurlijk nog werk voor de winkel, maar daar heeft hij nu nog een hele zomer voor. Het is formidabel dat hij nu doet op een ander traject dan gisteren het geval was."

"Volgend jaar zal hij al strijden met Nieuwenhuis & co. Wat goed is, komt snel terug. En dan kunnen ze samen door de modder ploeteren."