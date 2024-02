Een steeds groeiend sentiment: Wilfried Peeters spreekt klare taal over Remco Evenepoel en de Ronde van Vlaanderen

Zal Remco Evenepoel ooit de Ronde van Vlaanderen rijden en kan hij daar winnen? Het is een vraag die al wel even de ronde doet in wielermiddens, maar nu begint zijn eigen ploeg er zich steeds duidelijker over uit te spreken.

Tom Steels is alvast voor een deelname van Evenepoel in Vlaanderens Mooiste en ook Wilfried Peeters laat zich bij VELO optimistisch uit over eventuele winstkansen. "Ik denk dat het mogelijk is. Als je Remco Evenepoel naar de Kwaremont kan brengen met 40 kilometer te gaan, dan weet je nooit."

Een reden voor die bewering is de evolutie van de wedstrijd zelf. "Het zijn nu zijn andere tactieken in de Ronde van Vlaanderen. Je ziet dat een renner als Pogacar de Ronde van Vlaanderen wint, voordien achtte niemand dat mogelijk. De Ronde van Vlaanderen is nu een klimmerskoers. Dat kan oké zijn voor Remco."

© photonews

Het is inderdaad één van die dingen die in zijn voordeel spreekt. "Zelfs op de kasseistroken vallen klimmers of gelijkaardige renners graag aan en worden de kasseispecialisten gelost. Dat is een groot verschil", maakt Peeters zich sterk.

Wat ook wel zeker is, is dat een deelname van Evenepoel aan de Ronde nog niet voor morgen lijkt. Dit jaar past het al helemaal niet in zijn plannen. "Momenteel zet hij alles op de Tour de France. Er is nog tijd."