Jan Bakelants komt met vreemde theorie op de proppen: "Maar dat zal bij Van Aert niet het geval zijn"

Jan Bakelants is de man van de opvallende theorieën. Of die ook op een Wout van Aert van toepassing zijn, is dan weer iets anders.

Wout van Aert heeft zich met een Zuid-Europees avontuur klaargestoomd voor het Vlaamse openingsweekend. In een tijdsspanne van acht dagen had Van Aert zeven wedstrijddagen in Spanje en Portugal. Duidelijk met de bedoeling om de nodige koershardheid op te doen.

Al is het dan wel opletten om niet in te boeten aan frisheid. "Koershardheid en frisheid zijn communicerende vaten", zegt Jan Bakelants in de podcast Wuyts & Vlaeminck. "Het is de kunst om het juiste evenwicht te zoeken. Het klinkt raar, maar je kan ook te fris aan de start staan van een koers."

© photonews

Dat is inderdaad wat vreemd. "Maar dat zal bij Van Aert niet het geval zijn", neemt Bakelants meteen alle twijfels rond het functioneren van de Belgische leider bij Visma-Lease a Bike weg. "Want de voorbije week heeft Van Aert de benen perfect op spanning gezet." Bakelants waarschuwt ook nog wel voor iets anders.