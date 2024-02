Meervoudig Olympisch kampioene reageert na aantijgingen over overschrijdend gedrag van presentator: "Voelde me nooit op mijn gemak bij hem"

Elk land zijn schandaal. In Nederland is er nu een zaak rond Mart Smeets. De gewezen wielercommentator en presentator staat in het oog van de storm. Steeds meer stemmen gaan over hem op.

In een interview was de gewezen presentator van onder meer de Avondetappe (zeg maar de Nederlandse versie van Vive le Vélo) op een bepaald moment de vragen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag meer dan beu.

Aïcha Marghadi betichtte de man van overschrijdend gedrag, omdat ze voor een hele redactie voor schut zou zijn gezet. Ondertussen zijn er nieuwe stemmen opgestaan over het gedrag van Mart Smeets. Zo ook van gewezen tweevoudig wereldkampioene en Olympisch kampioene (4x) Leontien Van Moorsel.

Leontien Van Moorsel: "Voelde me nooit op mijn gemak"

"Ik voelde me gewoon niet prettig. Ik voelde me nooit op mijn gemak als ik door hem moest worden geïnterviewd na een Olympische titel of na een wereldtitel", aldus Van Moorsel bij Shownieuws op SBS6. "Het was nooit fijn."

"Het is een gevoel dat hij me gaf. Hij vond het altijd belangrijk, ook al had je nog zoveel gepresteerd, dat hij de belangrijkste was", was de viervoudig Olympisch kampioene duidelijk over het gedrag van Mart Smeets in interviews.