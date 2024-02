Paul Herygers laat zich uit over akkefietje Iserbyt-Vanthourenhout: "Zijn remblokken waren versleten van zaterdag, dat mag je niet vergeten"

De vijftigste overwinning uit zijn carrière werd het in Brussel voor Eli Iserbyt. Maar daar was binnen de ploeg wel heel wat om te doen en dat hadden ook de analisten en commentatoren meer dan in de mot.

Eli Iserbyt ging er al snel vandoor met Joris Nieuwenhuis, terwijl ploegmaat Michael Vanthourenhout op een moment de achtervolging leidde. "Vanthourenhout moet stoppen met rijden", gaf Iserbyt vervolgens aan tegenover zijn ploegleider Mario De Clercq van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Die gaf achteraf bij Sporza aan dat er een strategie was: "Hij was alleen hé. Iserbyt kan vooraan de boel controleren en Vanthourenhout moet daarachter druk zetten. We zitten in de ideale situatie op dit moment." Wat later was het inderdaad duidelijk dat Vanthourenhout als enige dichterbij kwam en de andere achtervolgers had afgeschud.

Versleten remblokken van gisteren volgens Paul Herygers

"Het zal hem nerveus maken", aldus Paul Herygers. "Je mag ook gisteren niet vergeten: Iserbyt heeft nieuwe remblokken moeten steken van al het remmen dat hij heeft moeten doen voor Vanthourenhout. Ze waren versleten, zijn remblokken en dat is nog een paar uur geleden."

"Hij vertrouwt niemand meer, ook niet in de eigen ploeg wat daar gezegd wordt. Vanthourenhout is natuurlijk alleen. Je kan hem nu niet terug naar huis sturen, dat gaat niet."