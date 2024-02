Tim Merlier leider af: een-twee-drietje voor thuisploeg, sterke Ilan van Wilder maakt indruk

Na de zege in de openingsrit voor Tim Merlier stond op dag twee een tijdrit van twaalf kilometer op het programma in de UAE Tour. Die ging door op Al Hudayriat Island en werd uiteindelijk een prooi voor de 'thuisploeg'.

Tim Merlier? Die zou zijn leiderstrui niet kunnen vasthouden in de UAE Tour. In een biljartvlakke tijdrit van twaalf kilometer was het UAE Team Emirates die voor de prachtprestaties zorgden. Merlier begon als laatste aan de tijdrit, maar verder was er wel een vrije invulling van de plaatsjes door de teams.

Een beetje een proloog dus - nadat er gisteren toch al een rit was met een klassement. Het leverde ook wel wat tactische keuzes op, waarbij veel specialisten eerder vroeg aan de start stonden. En UAE maakte zeker goede keuzes.

Dubbelslag voor Brandon McNulty in tijdrit UAE Tour

Brandon McNulty was uiteindelijk de man die de tijdrit het snelste wist af te leggen. Jay Vine eindigde op twee seconden, Mikkel Bjerg werd derde op vier seconden. Meteen goed ook voor een volledig podium voor UAE.

Tobias Foss was de beste van de rest op veertien seconden, een sterke Ilan Van Wilder werd uiteindelijk zesde op zeventien seconden. McNulty neemt ook meteen de leiding over in het klassement en slaat dus een dubbelslag. Tim Merlier deed nooit een poging om de leidersplaats te behouden en eindigde heel diep in het klassement. Hij kan de volgende dagen azen op meer ritzeges.