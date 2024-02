🎥 Topfavoriet crasht en stapt uit UAE Tour: "We blijven hem monitoren"

Adam Yates was de topfavoriet voor de eindzege in de UAE Tour te winnen. Yates kwam vandaag hard ten val in de derde etappe van de rittenkoers. De beelden van de zware crash kan je hieronder bekijken.

Aanvankelijk leek Yates de etappe nog uit te rijden. Hij stapte weer op de fiets, maar een aantal kilometer verder gaf hij toch op. Hij vertoonde de symptomen van een hersenschudding, andere verwondingen waren oppervlakking.

“Adam is uit de wedstrijd gehaald met het oog op zijn gezondheid, en vanwege de hersenschuddingsprotocollen”, meldt de medische staf van UAE Team Emirates. “De komende tijd blijven we hem neurologisch monitoren. Hij zal een herstelperiode nodig hebben.”

Wow, Adam Yates crashed really hard. 😰



And interesting that he was not even checked for concussion. 🤔 #UAETour pic.twitter.com/SRs37Axibv