Lefevere komt met statement over de helikopter voor De Lie en sneert naar Lotto Dstny

Patrick Lefevere probeerde vorig jaar Arnaud De Lie binnen te halen. Hij koos echter voor een verlengd verblijf bij Lotto Dstny.

Patrick Lefevere had met Soudal-QuickStep heel wat interesse om Arnaud De Lie een contract aan te bieden bij zijn ploeg. Hij trok zelfs voor onderhandelingen naar de Ardennen, maar deed dat per helikopter.

Volgens Stéphane Heulot, de CEO van Lotto Dstny, schoot dat bij de ouders van De Lie in het verkeerde keelgat om op die manier te reizen voor contractonderhandelingen. Patrick Lefevere kan het niet laten om in HUMO de nodige tekst en uitleg te geven, maar ook nog een flinke sneer uit te delen naar zijn collega.

“Ik weet, via via, dat ze bij Lotto Dstny veel moeite hebben om personeel te vinden. Dan zeg ik: meneer Heulot, kijk in uw eigen hof”, vertelt de grote baas van Soudal-QuickStep aan het tijdschrift.

Lefevere met helikopter naar De Lie

Lefevere zag het naar eigen zeggen niet zitten om 300 kilometer te rijden voor de onderhandelingen. Maar er was ook nog een andere reden. “Bovendien had mijn zoon, die piloot is, vlieguren nodig. Ik heb het vooraf overlegd, en ik denk niet dat dat het breekpunt was.”

Uiteindelijk wist Lefevere De Lie niet binnen te halen en de reden is in de financiën te zoeken. “Ik heb een bod gedaan en Lotto Dstny heeft me overboden”.

En Lefevere zou Lefevere niet zijn als hij in heel de discussie toch op een of andere manier het laatste woord moet hebben. “Maar Arnaud is een slimme jonge jongen: hij heeft maar voor twee jaar getekend. Dat is zo voorbij”, besluit Lefevere.