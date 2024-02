Lennert Van Eetvelt derde in loodzware bergetappe, maar toch heel streng voor zichzelf

Lennert Van Eetvelt werd in de eerste bergrit van de UAE Tour derde. De aankomst lag op de Jebel Jais, een beklimming van 19 kilometer.

In de derde rit van de UAE Tour kreeg het peloton de Jabel Jais voorgeschoteld. Het beloofde een spectaculaire finish te worden, ook voor het algemene klassement.

De etappe startte vlak, maar waaiers zorgden voor nervositeit. Het peloton brak zelfs even in twee delen. Richting de voet van de slotklim werd het tempo opgevoerd. Lennert Van Eetvelt wist zich goed voorin te houden.

De beste renners leken samen naar de finish te rijden, maar Ben O'Connor koos dan toch nog voor de aanval. Na Ben O’Connor, sprintte Van Eetvelt naar een derde plaats in een uitgedund groepje.

“Normaal zijn dit iets makkelijkere dagen, maar het was toch stressvol in het peloton. Er waren waaiers en het peloton brak eens in twee. Ik keek een hele dag uit naar de finale klim en had meteen het goede gevoel te pakken”, zegt Van Eetvelt op de website van Lotto Dstny.

“Het was geen steile klim, maar er was wel veel wind dus moest ik wachten en uiteindelijk wachtte ik iets te lang, want ik win wel nog de sprint van het groepje. Ik voel er meer inzat, maar ik kijk uit naar de etappe van zondag", voegt Van Eetvelt er nog aan toe.