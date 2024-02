Lotte Kopecky heeft boodschap over het nieuwe loon dat ze zal krijgen

Lotte Kopecky heeft haar contract met SD Worx-Protime verlengd. Ze blijft bij haar huidige ploeg aan boord tot eind 2028.

Op de persconferentie als voorbeschouwing op de Omloop Het Nieuwsblad van komende zaterdag liet Lotte Kopecky weten dat ze haar contract bij SD Worx-Protime verlengd heeft tot het einde van 2028.

Eind dit jaar liep het contract af, maar dat is nu al verlengd. Nochtans was er heel veel interesse van andere ploegen, maar Kopecky blijft bij haar huidige ploeg.

“Ik sta hier met een leuk gevoel”, was haar eerste reactie aan Het Laatste Nieuws. “De afgelopen periode was er veel speculatie over mijn toekomst. Ik ben blij dat ik daar voor de komende jaren van af ben. Ik voel me supergoed in deze ploeg, dus het was een logische keuze.”

Mooie stap vooruit in loon van Kopecky

Kopecky geeft toe dat er heel veel interesse heeft, maar aan de steun en de vrijheid die ze krijgt om haar eigen ding te doen wilde ze niets veranderen. “Het is fijn dat ik hier naar waarde geschat wordt en dat de ploeg zoveel vertrouwen in mij heeft. Nu is het aan mij om die verwachtingen in te lossen.”

Een nieuw contract betekent ook een nieuwe verloning. De winnares van de Omloop Het Nieuwsblad van vorig jaar kwam met een duidelijk statement over haar nieuwe loon. “Het is een mooie stap vooruit, maar nog verre van te vergelijken met de mannen”, besloot onze landgenote.