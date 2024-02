Ploegen kiezen liedje als in darts voor Kuurne-Brussel-Kuurne: Dit is de keuze van Wout van Aert en co



Zondag wordt Kuurne-Brussel-Kuurne gereden. De start wordt echter niet in Kuurne, maar in Kortrijk gegeven. De komende drie jaar gaat Kuurne-Brussel-Kuurne van start in Kortrijk. Het was een keuze die zeer veel emoties opwekte voor de organisatie en de inwoners van Kuurne. De verhuis naar Kortrijk zorgt echter voor meer financiële middelen, waardoor er wat meer kan ingezet worden op de beleving voor de supporters. Met Wout van Aert, Jasper Philipsen, Girmay Biniam en de winnaar van vorig jaar Tiesj Benoot komen er alvast enkele publiekstrekkers aan de start. Song zoals in de darts Voor Kortrijk is het ook de eerste keer dat een koers van deze grootte de stad aandoet. “We hebben op Broelkaai, Dam en Parking Dam de nodige ruimte gevonden om de 25 ploegen en hun entourage te zetten”, klinkt het bij de organisatie aan de Krant van West-Vlaanderen. Supporters kunnen er tussen de ploegbussen wandelen en de renners bezig zien. Om 10.40 uur start de ploegvoorstelling die door Karl Vannieuwkerke geleid wordt. Net als in de darts mocht elke wielerploeg zijn favoriete nummer doorgeven om bij het opkomen af te spelen. “Team Visma van Wout van Aert koos volgens hun kleuren het liedje Black & Yellow van Wiz Khalifa”, klinkt het nog. Wat de andere teams gekozen hebben, daarvoor is het afwachten tot zondag.



