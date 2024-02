Rechterhand van Patrick Lefevere komt met opvallende bekentenis over sollicitatie en fusie met Jumbo Visma

Jurgen Foré trok begin vorig jaar zijn stoute schoenen aan en solliciteerde bij verschillende wielerploegen. Hij kwam zo afgelopen zomer op gesprek bij Patrick Lefevere langs en uiteindelijk is hij sinds dit seizoen de COO van Soudal-QuickStep.

Al barstte even later een stevige bom, toen uitlekte dat de wielerploeg van Patrick Lefevere een fusie wou aangaan met Jumbo Visma. Foré was er op dat moment nog helemaal niet van op de hoogte.

“Na de Tour waren de gesprekken met Patrick wat stilgevallen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Eind augustus heb ik opnieuw contact opgenomen om te zien wat de volgende stap kon zijn. Patrick heeft toen eerlijk geantwoord: op dit moment moet ik alles on hold zetten.”

Jurgen Foré had ook sollicatiegesprekken met Jumbo Visma

Lefevere had een overeenkomst getekend waardoor hij niet openlijk mocht spreken over de deal. “Ik snapte wel dat fuseren niet zou gaan over extra mensen aan boord brengen en dacht ‘oké, tot hier de wielerambitie’.”

Foré dacht dus dat zijn job er niet zou komen, al moet hij ook bekennen dat hij zijn sollicitatiemail ook naar Jumbo Visma had gestuurd. “Met hen had ik ook een paar gesprekken gehad”, lacht Foré. “Je moet het kunnen: praten met net die twee ploegen die willen fuseren.”

Het fusieproject sprong op vrijdag af, een dag later belde Lefevere hem op en op maandag werd er gepraat over een contract.