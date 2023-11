Heeft Soudal-QuickStep zijn toekomstige grote baas binnen? Patrick Lefevere geeft het antwoord zelf

De 53-jarige Jurgen Foré is de nieuwe COO van Soudal-QuickStep. De rechterhand van Patrick Lefevere, maar wordt hij ook zijn opvolger.

Jurgen Foré belde Patrick Lefevere een tijd geleden zelf op, omdat hij in de koerswereld wilde werken. “Hij had zich eerder al kandidaat gesteld voor een project bij de Lotto-wielerploeg, maar zei me dat hij daar politiek tegengehouden was”, vertelt Patrick Lefevere aan Het Nieuwsblad.

Een indrukwekkend cv en ook overal goede referenties. Lefevere had met hem een verkennend gesprek. “Ik heb hem bij het einde van onze ontmoeting gezegd: we zullen zien wat de toekomst brengt. Ik ben vanaf dag één eerlijk met hem geweest. Ik zei hem dat er van alles aan de hand was, maar dat ik niets kon zeggen, want ik had een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend. Ik zei hem: weet dat ik niet vergeet. En dan was er ineens het verhaal van die bijna-fusie. De rest is history!”

Of Foré ooit de grote baas van Soudal-QuickStep zal zijn, als opvolger van Lefevere, valt nog af te wachten. “Ik blijf CEO en Geert Coeman is de CFO (de Chief Financial Operator). De rest zien we wel. De dag dat hij mij opvolgt, zijn ook meteen alle camera’s en micro’s voor Jurgen”, grijnst Lefevere nog.