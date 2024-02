🎥 UPDATE: Belgen weten de boel te sussen bij Soudal Quick-Step, concurrent Evenepoel tankt vertrouwen

Tim Merlier had voor Soudal Quick-Step bij het begin van de UAE Tour meteen raak geschoten. Nadien volgden het tijdrijden en klimmen, maar op dag 4 was het nog eens aan de sprinters. Merlier pakte uit met een bisnummer.

Eerst was het aan een andere Belg om zich te laten zien. Harm Vanhoucke maakte de sprong tot bij Mark Stewart, die inmiddels een patent heeft op ontsnappingen. Ze gingen er meteen met hun tweetjes vandoor, want er kwam niemand anders meer aansluiten.

Ze bouwden een voorsprong van iets meer dan drie minuten uit, vooraleer die begon terug te lopen. Vooraan begon het besef te dagen dat dit een onmogelijke missie was. Eerst liet Stewart zich inlopen. Later deed ook Vanhoucke dat, ook al was het op dat moment nog niet van harte bij de sprintersploegen.

Die moesten zo nog meer dan dertig kilometer alles bijeen houden en dat deden ze ook. In de laatste drie kilometer ontstond er wel een valpartij en met Ackermann was er toch een belangrijke naam bij de slachtoffers. Wanneer de chaotische sprint dan wel op gang trok, vond Merlier een gaatje om door te komen.

De opkomende Arvid de Kleijn was nog een taaie klant, maar Merlier trok zijn inspanning door tot op de streep en stak al zijn vierde zege van het seizoen op zak. Een opsteker voor Soudal Quick-Step. Het kan misschien helpen om rust in de tent te brengen na alle heisa rond Patrick Lefevere en Julian Alaphilippe.

WOLFPACK-RENNER LEIDER IN RWANDA

Update: William Junior Lecerf heeft Soudal Quick-Step ook aan een succesje geholpen: zijn tweede plek in de tijdrit volstond om in de Ronde van Rwanda naar de leiding te springen in het klassement. In de Gran O Camiño heeft Joshua Tarling - beschouwd als dé uitdager in dit werk van Evenepoel - de tijdrit gewonnen.