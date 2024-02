Greg Van Avermaet keert mede door de factor Van der Poel helemaal zijn kar over Wout van Aert

Nu hij zelf geen prof meer is, laat Greg Van Avermaet zijn voorspellingen de vrije loop. Wout van Aert is dan vaak onderwerp van zijn theorieën.

Onlangs liet Van Avermaet nog de namen van Jan Tratnik, de ploegmaat van Van Aert, en Arnaud De Lie vallen als kandidaat-winnaar voor de Omloop. Bij zijn passage in De Afspraak deze week uitte de olympische kampioen toch meer geloof in Van Aert als dé man die het kan afmaken voor Visma-Lease a Bike.

"Hij is zeker goed, hé. Hij is nog niet op hoogtestage geweest, maar hij is goed in vorm. In een lastige rit, die niet op zijn maat is, heeft hij in de Algarve zijn vorm getoond. Hij heeft ook een mooie sprint gewonnen", haalt Van Avermaet de voorbereiding van Van Aert aan.

Van Aert is zeker voor de Omloop de uitgesproken favoriet

WVA is alvast de renner met de grootste status op de deelnemerslijst bij aanvang van het Vlaamse wielerseizoen zaterdag. "Hij is zeker voor de Omloop de uitgesproken topfavoriet, omdat Mathieu van der Poel en Pedersen daar niet aan de start staan. Maar gaat hij daarom winnen? Dat is de vraag. Van Aert maakt veel kans."

Zijn er dan geen kapers op de kust? "Als je iemand anders moet noemen: Pidcock is wat in de schaduw geraakt omdat hij niet zo goed was in de cross, maar ik vond hem in de Algarve wel veelbelovend."