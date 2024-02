Dit gebeurde er echt: Lefevere legt haarfijn uit waarom Alaphilippe weg moest bij Soudal-QuickStep

Patrick Lefevere kwam de voorbije dagen in oorlog met Julian Alaphilippe. Alles draait rond de mindere prestaties van de Fransman.

Julian Alaphilippe rijdt al sinds zijn zeventiende voor de ploeg van Patrick Lefevere. De Fransman is een grootverdiener bij Soudal-QuickStep, maar veel straffe prestaties kon hij daar de voorbije jaren niet tegenover zetten. Tot grote frustratie van Lefevere.

Afgelopen zomer deed TotalEnergies de Fransman een voorstel. Volgens Johan Bruyneel was dat aan dezelfde financiële voorwaarden als hij momenteel bij Patrick Lefevere ook krijgt. Een mooie deal dus, voor zowel Alaphilippe als Lefevere.

Alaphilippe wou niet vertrekken bij Soudal-QuickStep

Lefevere had Alaphilippe dan ook graag het schip zien verlaten. “Het is te zeggen, ik heb de vraag luidop gesteld of het misschien geen tijd was om een keer andere lucht op te snuiven”, is de CEO heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad.

Dat had enorm veel budget doen vrijkomen voor Lefevere, maar zover kwam het niet. “Denk ook aan Julian zelf. Worst case presteert hij dit jaar opnieuw niet. Gaat hij dan nog ergens verdienen wat hij hier verdient? Ik heb hem dat voorgelegd, maar het kon hem worst wezen. Julian wilde absoluut blijven. Waarom? Dat moet je hem zelf vragen.”

Alaphilippe ligt nog tot eind dit jaar onder contract bij Lefevere. Het lijkt weinig aannemelijk dat er nog een contractverlenging komt, al zou dat misschien wel kunnen aan sterk verminderde voorwaarden. Het meest logisch lijkt dat de Fransman in eigen land een ploeg vindt.

De commotie en het heen en weer geroep tussen de verschillende partijen de voorbije dagen zal zeker niet helpen in de zoektocht naar een nieuwe overeenkomst. Nu is het eigenlijk al duidelijk dat Alaphilippe zeker zal moeten vertrekken.