Jelle Vanendert ziet dat Lefevere heel goed weet wat hij doet met Alaphilippe

Patrick Lefevere ging de voorbije dagen goed los op Julian Alaphilippe. Dat zou wel eens geen toeval kunnen zijn, zo denkt ook Jelle Vandendert.

Patrick Lefevere liet zich deze week in een interview met HUMO nogal laatdunkend uit over zijn eigen renner Julian Alaphilippe. Daarbij schuwde hij de grote woorden niet en ging het ook over het privéleven van de Fransman.

Een ongepaste uitdaging van Lefevere of deed hij dat juist met een heel duidelijke bedoeling, de renner nog eens extra prikkelen voor de start van het openingsweekend. De Fransman zou, volgens de geruchten, bijzonder scherp staan.

Jelle Vanendert zag het allemaal gebeuren. “Ja, hij werd geprikkeld. Maar als hij écht zo goed bezig is als men beweert, dan zal ook hij niet zo ver van het niveau Van der Poel-Van Aert verwijderd zijn”, is hij heel erg duidelijk.

Welke renner kan Alaphilippe nog op zijn plaats wijzen?

Volgens Vanendert heeft Alaphilippe iemand nodig die er heel kort op zit. “Toen hij nog jonger was, werd hij omringd door ouderen die hem erop wezen dat bepaalde zaken niet door de beugel konden. Boonen, Gilbert en Devenyns zullen wel eens hun gedacht hebben gezegd tegen hem.”

Nu is Alaphilippe zelf één van de ouderen binnen de ploeg. “Welke collega gaat je dan nog aanspreken op bepaald gedrag? Trouwens, met een Alaphilippe op niveau zou Soudal-QuickStep wel eens gevaarlijk uit de hoek kunnen komen.”

Het ziet er dan ook naar uit dat Patrick Lefevere heel goed wist wat hij deed toen hij zijn boodschap over Alaphilippe de wereld instuurde. Tegen zondagavond weten we wellicht meer...